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На рахунку українського вінгера лише 300 зіграних хвилин у складі клубу з Кіпру.

АЕК із Ларнаки на своєму офіційному сайті оголосив про відхід відразу шести футболістів.

Серед них був український вінгер Артем Громов, який перебрався до кіпрського клубу з Дніпра-1 минулої зими.

За клуб із Ларнаки Громов провів 12 поєдинків, у яких відіграв на полі 310 хвилин, не відзначившись результативними діями.

Таким чином, 33-річний українець набув статусу вільного агента.

Разом з українцем команду покинули Санхурхо Оєр, Роберто Росалес, Хрістофор Кіпрос, Неманья Ніколич та Мілош Гордич.

За підсумками сезону АЕК посів третє місце в чемпіонаті Кіпру, поступившись Арісу та АПОЕЛу. Наступного сезону команда візьме участь у кваліфікації Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що Громов та Кулач потрапили до списку спортсменів, які не повернулися з-за кордону від Мінмолодьспорту.