На рахунку українського вінгера лише 300 зіграних хвилин у складі клубу з Кіпру.
Артем Громов, ФК АЕК Ларнака
31 травня 2023, 18:57
АЕК із Ларнаки на своєму офіційному сайті оголосив про відхід відразу шести футболістів.
Серед них був український вінгер Артем Громов, який перебрався до кіпрського клубу з Дніпра-1 минулої зими.
За клуб із Ларнаки Громов провів 12 поєдинків, у яких відіграв на полі 310 хвилин, не відзначившись результативними діями.
Таким чином, 33-річний українець набув статусу вільного агента.
Разом з українцем команду покинули Санхурхо Оєр, Роберто Росалес, Хрістофор Кіпрос, Неманья Ніколич та Мілош Гордич.
За підсумками сезону АЕК посів третє місце в чемпіонаті Кіпру, поступившись Арісу та АПОЕЛу. Наступного сезону команда візьме участь у кваліфікації Ліги конференцій.
Раніше повідомлялося, що Громов та Кулач потрапили до списку спортсменів, які не повернулися з-за кордону від Мінмолодьспорту.