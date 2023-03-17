Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 16 березня 2023 року, 22:00.

Вест Гем у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій впевнено розібрався з АЕКом з Ларнаки (4:0) та пройшов у чвертьфінал турніру.

Перемогу "молотобійцям" принесли забиті м'ячі у виконанні Скамакки, Мубама та Боуена, який оформив дубль.

У першій грі Вест Гем здобув перемогу з рахунком 2:0. Таким чином, кривдник Дніпра-1 на минулій стадії турніру пропустив вісім безвідповідальних м'ячів від клубу АПЛ.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу-відповіді Вест Гем — АЕК в 1/8 фіналу Ліги конференцій-2022/23:

Вест Гем — АЕК 4:0 (перший матч — 2:0)

Голи: Скамакка, 21, Боуен, 47, 49, Мубама, 65.