Україна

До списку потрапило 236 осіб.

Міністерство молоді та спорту України на своєму офіційному сайті опублікувало список спортсменів, які виїхали за кордон за спеціальним дозволом, але не повернулися після завершення спортивних заходів.

До списку потрапили 236 осіб, у тому числі два відомі футболісти — Артем Громов з АЕКу з Ларнаки, а також Владислав Кулач з азербайджанської Зірі.

Крім них у списку є кіберспортсмен – капітан команди sdy з CS:GO Віктор Оруджев (Monte) та фігурист Андрій Кокура.

Раніше став відомий список футболістів, викликаних до збірної України на найближчі матчі у червні.