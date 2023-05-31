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32-річний українець став вільним агентом.

Фехервар на своєму офіційному сайті оголосив про відхід чотирьох футболістів.

Серед них виявився український захисник Євген Макаренко, з яким угорський клуб не став продовжувати контракт.

Макаренко виступав за Фехервар із літа 2021 року. У поточному сезоні українець провів 23 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав чотири асисти.

Окрім українця угорську команду залишили Лоїк Него, Алеф та Клаудіу Бумба.

За підсумками сезону Фехервар набрав лише 35 очок після 33 турів та посів десяте місце у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини перед зоною вильоту.