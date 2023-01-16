Україна

Український півзахисник повертається в Динамо.

Півзахисник Динамо Богдан Лєднєв, який виступав за Фехервар на правах оренди, покинув угорський клуб. Про це повідомляє офіційний сайт угорців.

Богдан грав за Фехервар з початку 2022 року. У 23 матчах українець відзначився чотирма асистами. А в серпні Лєднєв пропустив чотири матчі Фехервара через коронавірус.

Київське Динамо, яке володіє правами на Лєднєва, поки не оголошувало про повернення хавбека.

Нагадаємо, що за київський клуб Богдан зіграв 32 матчі, в яких забив 2 гола.