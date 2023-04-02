Другое

Українець з'явився на полі на 69 хвилині зустрічі.

Фехервар у матчі 25 туру чемпіонату Угорщини в гостях поділив очки з Ференцварошем (2:2).

У складі господарів дубль оформив Крістіан Лістеш, який відповів на швидкий гол у виконанні Стопіри.

Проте останнє слово було за гостями, коли на 79 хвилині результативним ударом відзначився український захисник Євген Макаренко, який з'явився на полі десятьма хвилинами раніше.

Для Макаренка це другий гол у нинішньому сезоні після 15 матчів, у яких він ще віддав два асисти.

Після 25 турів Фехервар набрав 28 очок та посідає десяте місце у турнірній таблиці, випереджаючи зону вильоту на три бали.