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Одразу два українці залишають угорську команду.

Кішварда на своєму офіційному сайті оголосила про відхід відразу двох українських захисників — Антона Кравченка та Віктора Гея.

Керівництво угорського клубу вирішило не продовжувати контракти з футболістами.

При цьому вже відомо, що Гей продовжуватиме виступати в чемпіонаті Угорщини за МТК. Цього сезону Віктор провів 38 матчів, у яких відзначився трьома асистами.

На рахунку Кравченка 13 проведених матчів та один забитий м'яч.

Також команда попрощалася з воротарем Отто Хіндріхом, який відіграв 25 матчів, з яких чотири на нуль за 38 пропущених м'ячів.

За підсумками сезону Кішварда набрала 43 очки після 33 турів та посіла шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини.

Раніше повідомлялось, що Євген Макаренко залишив Фехервар.