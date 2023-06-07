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Нападник дав перший коментар після переходу.

Нападник Карім Бензема підписав контракт з представником чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Іттіхадом до літа 2026 року.

Новачок команди дав перший коментар, згадавши свого друга Кріштіану Роналду та зазначивши, що він приїхав перемагати.

"Аль-Іттіхад — новий виклик для мене. Це хороша ліга, і там багато хороших гравців. Кріштіану Роналду вже тут, він — друг, який показує, що Саудівська Аравія починає процвітати, і я тут, щоб перемагати, як це було в Європі", — наводить слова Бензема Фабріціо Романо.

У цьому сезоні Карім забив 31 гол та віддав шість гольових передач у 43 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нголо Канте близький до того, щоб стати одноклубником Бензема.