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Клуб з Саудівської Аравії хоче значно підсилити склад.

Представники футбольного чемпіонату Саудівської Аравії, здається, лише почали перегони за європейськими зірками.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Аль-Аттіхад, який раніше підписав Каріма Бензема, хоче запросити Нголо Канте.

Стверджується, що сторони обговорюють останні деталі контракту. Директори клуба прибули до Лондона, щоб почати підготовку документів.

Очікується, що Нголо Канте буде отримувати 100 мільйонів євро на рік. Контракт буде розраховано на два сезони.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що незважаючи на солідну пропозицію, його пріоритет — Челсі.