Француз перебрався в чемпіонат Саудівської Аравії.
Карім Бензема (праворуч), фото скріншот
06 червня 2023, 21:21
Чутки довгий час пов'язували Каріма Бензема з переходом в Аль-Іттіхад, що представляє чемпіонат Саудівської Аравії.
Як повідомляє офіційний твіттер-акаунт клуба, трансфер відбувся. Сторони підписали контракт до літа 2026 року.
У цьому сезоні Карім забив 31 гол та віддав шість гольових передач у 43 матчах.
Детальних фінансових подробиць угоди нема, проте раніше була інформація, що саудівський клуб запропонував французу 200 мільйонів євро за два роки. Втім, угода підписана на три роки.
Крім того, за повідомленнями одного з журналістів Бензема сказав близькому другу: "Як можна відмовитися від 400 млн євро?".