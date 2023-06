Чутки довгий час пов'язували Каріма Бензема з переходом в Аль-Іттіхад, що представляє чемпіонат Саудівської Аравії.

Як повідомляє офіційний твіттер-акаунт клуба, трансфер відбувся. Сторони підписали контракт до літа 2026 року.

У цьому сезоні Карім забив 31 гол та віддав шість гольових передач у 43 матчах.

Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB