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Француз перебрався в чемпіонат Саудівської Аравії.

Чутки довгий час пов'язували Каріма Бензема з переходом в Аль-Іттіхад, що представляє чемпіонат Саудівської Аравії.

Як повідомляє офіційний твіттер-акаунт клуба, трансфер відбувся. Сторони підписали контракт до літа 2026 року.

У цьому сезоні Карім забив 31 гол та віддав шість гольових передач у 43 матчах.

Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB — Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023

Детальних фінансових подробиць угоди нема, проте раніше була інформація, що саудівський клуб запропонував французу 200 мільйонів євро за два роки. Втім, угода підписана на три роки.

Крім того, за повідомленнями одного з журналістів Бензема сказав близькому другу: "Як можна відмовитися від 400 млн євро?".