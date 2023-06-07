Другое

Схоже, лавину трансферів у східному напрямку вже не зупинити.

Карім Бензема, Ліонель Мессі, Нголо Канте, Кріштіану Роналду та багато інших відомих імен у світовому футболі — за останній рік їх усіх об’єднує наявність інтересу збоку представників Саудівської Аравії, які охоче викладають чималі кошти задля запрошення все більшої кількості футбольних зірок до складу власних команд.

Як удалось з’ясувати іспанській пресі, увесь цей інтерес до провідних виконавців світового футболу є не поодиноким, а радше системним явищем, який у свою чергу є наслідком свідомої політики країни щодо розвитку спорту.

20 млрд євро на два роки — саме стільки виділила Саудівська Аравія виключно на запрошення нових футболістів до своїх клубів.

Варто також зазначити, що одразу чотири великих колективи з цієї країни, Аль-Хіляль, Аль-Іттіхад, Аль-Ахлі та Ан-Наср, належать до єдиного Суверенного фонду Саудівської Аравії (PIF), сукупні активи якого сягають понад 400 млрд євро.

Разом із тим, PIF на європейському ринку володіє акціями англійського Ньюкасла.