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36-річний футболіст вирішив перебратися до МЛС.

Ліонель Мессі вирішив виступати за Інтер Маями, повідомляє журналіст Гіллем Балаге.

Таким чином, 36-річний футболіст залишить ПСЖ вільним агентом та перебереться до МЛС, якщо вірити інформації журналіста.

Зазначимо, що Барселона всерйоз намагалася отримати Мессі, але клуб має фінансові проблеми, плюс, судячи з усього, сторони не зуміли домовитися між собою.

Крім того, Мессі стане одноклубником українця Сергія Кривцова.

Цієї кампанії Ліонель Мессі провів 41 матч, у яких забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона отримала зелене світло на підписання Мессі.