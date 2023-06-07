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Стала відома символічна збірна чемпіонату Саудівської Аравії-2022/23.

Офіційна пресслужба чемпіонату Саудівської Аравії опублікувала символічну збірну сезону-2022/2023 з найкращих гравців спільно зі статистичним порталом Opta.

Цікаво, що в даній команді минулої кампанії першості країни не знайшлося місця для нападника Ан-Насра Кріштіану Роналду, який з моменту свого зимового переїзду в Саудівську Аравію провів у чемпіонаті 16 матчів, забив 14 голів і віддав 2 результативні передачі.

Команда сезону-2022/23 у чемпіонаті Саудівської Аравії:

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія планує інвестувати 20 млрд євро у придбання найкращих футболістів світу за наступні два роки. Головна мета — отримати право на проведення чемпіонату світу з футболу у 2030 році.