Северная Америка

Офіційне оголошення очікується найближчим часом.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі незабаром стане гравцем Інтер Маямі. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 35-річний аргентинець вже ухвалив рішення і він планує оголосити про це найближчим часом.

Також зазначається, що Барселона вже не має шансів на трансфер Мессі, оскільки аргентинець виступатиме в МЛС у наступному сезоні.

Цього сезону Мессі провів 41 матч за ПСЖ, який він залишив на правах вільного агента. На його рахунку 21 гол та 20 результативних передач.