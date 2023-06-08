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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 7 червня.

Завершилася 469 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

"Підрив Каховської ГЕС вигідний росії, звинувачення на адресу України є абсурдними" – ISW.

"Німеччина передасть Україні ще 20 БМП Marder", — повідомляє Berliner Zeitung. Також Німеччина вже передала вісім Bandvagn BV206, два тягачі MAN HX81, 16 патрульних автівок, 14 дронів Vector, три системи виявлення дронів та 2 тисячі боєзарядів для зеніток Gepard.

"На Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ", — Маляр. "За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках напрямку від 200 до 1100 метрів. Ворог перейшов до оборони, намагаючись утримати позиції. Наразі він стягує свої резерви на цей напрямок з глибини".

"Евакуацію на лівому березі Дніпра повністю провалено окупантами. Звертатимемося до міжнародних організацій", — Зеленський.

Сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, що дозволяє реекспорт зброї в Україну.

"Україна готова розглянути звернення цивільних громадян про евакуацію з бєлгородської області, в якій проходять бойові дії", — заявив представник ГУР Юсов.

"Ми вже близько", — Легіон "Свобода Росії" звернувся до жителів тимчасово окупованого Криму. "Легіон вважає справою обов'язку повернути Україні те, що її по праву, щоб мати змогу з чистою совістю будувати нову Росію", — наголосили в Легіоні та попросили місцевих жителів повідомляти їм про місця дислокації окупантів, маршрути пересування військової техніки та дані про колаборантів.

"Важко сказати, як підрив Каховської ГЕС на це вплине. Я не можу вдаватися до подробиць про наш контрнаступ. росіяни відчують, коли він розпочнеться, вони це зрозуміють. Ми затвердили графік початку руху наших військ, рішення ухвалено", – Зеленський в інтерв’ю Bild.

"Група країн НАТО готова ввести війська до України", — The Guardian. Якщо НАТО не зможе домовитися про чіткий шлях вперед і гарантії безпеки для України, існує ймовірність того, що деякі країни можуть вжити заходів в індивідуальному порядку. Польща активно займається наданням конкретної допомоги Україні.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Леонівка Чернігівської області; Нововасилівка, Волфине, Рожковичі, Вовківка, Яблунівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Гатище, Покаляне, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугунівка та Мілове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районі Кислівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське — Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Ямполівки, Білогорівки, Сіверська, Званівки, Спірного, Веселого та Никифорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Диліївка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Торецьк, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу в районі Авдіївки. В той же час, ворог завдав авіаційних ударів в межах цього населеного пункту. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 9 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаудару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки та Шахтарського. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новополя Донецької області та Ольгівського і Полтавки на Запоріжжі. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бурлацьке, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоандріївка, Щербаки, Степове та Кам'янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Берислав, Веселе, Токарівка, Садове, Білозерка Херсонської області та міста Херсон.

російська федерація не переймається проблемами місцевого населення на захоплених територіях, здатна на будь-які злочини та масштабні руйнування. Так, після підриву російськими терористами греблі Каховської ГЕС, мешканці селища Козачі Лагері, які опинились у зоні підтоплення, не дочекались допомоги від окупаційної так званої влади та намагались самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту. Проте, російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заблокували всі можливі шляхи залишення міста та заборонили евакуацію.

У той же час, у місті Гола Пристань окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань та самі розташовуються в них. На дахах цих будівель загарбники облаштовують вогневі позиції.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Нашими захисниками було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"російський терор забрав життя сотень наших дітей, і лише за час від 24 лютого, за час повномасштабної війни – достеменно відомо про загибель 485 діточок. Це число, яке ми можемо офіційно підтвердити, знаючи дані кожної дитинки. На жаль, справжнє число – більше.

Щоразу, коли ми звільняємо нашу землю від російських окупантів, ми дізнаємося страшну правду про окупацію. Про те, скільки людей, скільки дітей у похованнях на окупованій території – у могилах цієї війни, цієї агресії… і скільки ще досі – під руїнами у спалених росією українських містах і селах.

Поки що, на жаль, не маємо повної інформації про сотні тисяч дітей, які були депортовані в росію. Станом на сьогодні завдяки різним зусиллям вдалося повернути в Україну 371 дитину із депортації… При тому, що нам достеменно відомо принаймні про 19505 депортованих українських дітей, і це лише частина від усіх тих наших маленьких українців і українок, які досі – у ворога. Яких ми всіх маємо повернути.

Сьогодні в нашій державі – День пам’яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Ще з 14-го року. Дітей, які були б живі, якби купка бандитів у Кремлі, у Москві не відчула себе вождями, що нібито мають право вершити долю народів.

Кожен із цих бандитів буде засуджений. Я не сумніваюся в цьому. На цей результат працюють усі необхідні правові інституції".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!