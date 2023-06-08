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Хоч би хтось залишився в Європі після літнього трансферного вікна.

Цьогорічна літня трансферна кампанія, судячи з усього, чималою часткою часу буде присвячена намаганням представників Саудівської Аравії шляхом залучення величезних коштів забезпечити власному внутрішньому чемпіонату стрімкий розвиток у медійному плані.

Країна задля цього на офіційному рівні запровадила низку заходів для популяризації спорту, найбільш очевидним із яких є безпосереднє вливання коштів у здійснення гучних трансферів.

Саме завдяки цьому свого часу Ан-Наср запрошував Кріштіану Роналду, а початок поточного трансферного вікна вже супроводжувався підписанням Каріма Бензема збоку Аль-Іттіхада.

Але на цьому фантазія аравійців себе не вичерпала, тож найближчим часом вони знову готуються сколихнути міжнародну спільноту.

Ідеться про нещодавнє зібрання Міністерства спорту Саудівської Аравії, під час якого було дозволено розпочати процес полювання за півзахисником мадридського Реала Лукою Модричем, колишнім центральним захисником "вершкових" та французького Парі Сен-Жермен Серхіо Рамосом, воротарем лондонського Тоттенгема Уго Льорісом, голкіпером Динамо Загреб Домініком Ліваковичем та стражем воріт французької Ніцци Каспером Шмейхелем.

Як повідомляє італійська преса, найближчими днями очікуються раунди перемовин із усіма перерахованими гравцями, після чого представники країни Близького Сходу перемкнуть увагу й на інших виконавців.

До слова, Лука Модрич уже двічі до цього відхиляв привабливі пропозиції на свою адресу.