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Чинним переможцем турніру є збірна України.

Завершилися півфінальні поєдинки молодіжного чемпіонату світу U-20, за підсумками яких визначились фіналісти турніру.

У першому півфіналі збірна Уругваю мінімально обіграла Ізраїль із рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 61 хвилині, а його автором став Андерсон Дуарте.

Уругвай U-20 – Ізраїль U-20 1:0

Гол: Дуарте, 61.

Уругвай U-20: Родрігес, Маттурро, Гонсалес, Боселлі, Чагас, Гарсія (Сірі, 90+4), де лос Сантос (Де Рітіс, 86), Діас, Соса (Феррарі, 46), Гонсалес, Дуарте (Хоменченко, 81).

Ізраїль U-20: Царфаті, Ревiво, Ісраелов, Фейнгольд (Бен-Харуш, 77), Лемкін, Канцепольський (Наві, 77), Мадмон (Біньямін, 72), Шиблі, Абед (Салман, 59), Халайлі (Сеньйор, 59), Тургеман.

Попередження: Діас — Наві.

У другому півфіналі Італія була сильнішою за Південну Корею з рахунком 2:1. Перемогу італійцям принесли забиті м'ячі у виконанні Чезаре Казадея та Сімоне Пафунді. У складі тих, хто програв єдиний м'яч, забив Син-Вон Лі, який реалізував пенальті.

Італія U-20 – Південна Корея U-20 2:1

Голи: Казадеї, 14, Пафунді, 86 — Син-Вон, 23 (з пенальті).

Італія U-20: Депланш, Туррік'я, Гуаріно, Гіларді, Дзанотті (Фатіканті, 67), Праті, Бальданці (Пафунді, 82), Джоване (Фонтанароза, 82), Казадеї, Амброзіно (Фьюмано, 89), Еспозіто (Монтеваго, 82).

Південна Корея U-20: Кім Чжун Хон, Чхве Є Хун (Хван Ін Тек, 90+3), Кім Чжі Су, Чхве Сок Хен, Чхо Єн Гван, Кан Сан Єн, Пак Хен Бін (Бе Со Чжун, 89), Бе Чжун Хо, Лі Син Вон, Кім Єн Хак (Лі Чжі Хан, 62), Лі Єн Чжун.

Попередження: Амброзіно, Дзанотті, Фатіканті — Кім Чжі Су, Пак Хен Бін.

Таким чином, у фіналі молодіжного мундіалю зіграють Уругвай та Італія. Для італійців це перше попадання у фінал, а уругвайці діставались вирішального матчу у 1997 та 2013 роках, але двічі поступалися. Фінальна гра пройде 12 червня о 00:00 за київським часом.

Матч за третє місце між збірними Ізраїлю та Південної Кореї пройде днем раніше, 11 червня, о 20:30 за київським часом.

Нагадаємо, чинним переможцем молодіжного чемпіонату світу є збірна України.