Українці відправили у ворота англійців три м'ячі.
facebook.com/2023ifcpfeuropeanchampionships
10 червня 2023, 21:33
Збірна України у фіналі чемпіонату Європи серед футболістів із наслідками ДЦП впевнено обіграла Англію з рахунком 3:0 та стала володарем трофею.
Перемогу "синьо-жовтим" принесли забиті м'ячі у виконанні Івана Доненка, Шерія Беденока та Антона Балакая.
У груповому етапі турніру Україна обіграла Німеччину, Шотландію та Ірландію, після чого у півфіналі була сильнішою за Іспанію.
Англія — Україна 0:3
Голи: Доненко, 13, Беденок, 26 (з пенальті), Балакай, 31.