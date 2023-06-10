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Українці відправили у ворота англійців три м'ячі.

Збірна України у фіналі чемпіонату Європи серед футболістів із наслідками ДЦП впевнено обіграла Англію з рахунком 3:0 та стала володарем трофею.

Перемогу "синьо-жовтим" принесли забиті м'ячі у виконанні Івана Доненка, Шерія Беденока та Антона Балакая.

У груповому етапі турніру Україна обіграла Німеччину, Шотландію та Ірландію, після чого у півфіналі була сильнішою за Іспанію.

Англія — Україна 0:3

Голи: Доненко, 13, Беденок, 26 (з пенальті), Балакай, 31.