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Микола Костенко розповів про навчально-тренувальний збір команди в Португалії.

Головний тренер збірної України з пляжного футболу Микола Костенко прокоментував підготовку національної команди в Португалії, а також розповів про подальші плани "синьо-жовтих".

"Ми в Назаре були у квітні, у тому ж готелі. Це — центр серфінгу. Основний заїзд тут у січні-лютому, і зараз він відносно порожній. Тому в цьому центрі ми були майже самі. А умови тут дуже гарні. Сам готель знаходиться в кількох кілометрах від Назаре, дуже гарне харчування. Є тренажерна зала, є умови для ранкових тренувань — там пляж недалеко, і там ми теж тренувалися.

Перші два дні ми проводили ранкові тренування на пляжі неподалік готелю, зарядку робили прямо на його території, використовували й тренажерну залу. Безпосередньо на піску в нас були заняття із функціональним спрямуванням на розвиток швидкості, силових якостей, спеціальної витривалості і, звісно, робота з м’ячами. А от увечері ми тренувалися вже безпосередньо біля стадіону.

Там декілька полів — одне центральне й ще три допоміжних. Вони з розміткою, маленькими трибунами, єдиний мінус, що продуваються вітром більше, ніж центральне. Хоча погода була, в принципі, гарною: перші три дні — сонечко, потім — хмарно й навіть невеличкий дощ, проте тепло — десь 23—25 градусів. Можна сказати, що й погода сприяла нашому фундаментальному збору.

Під час вечірніх тренувань ми робили акцент на тактичних напрямах, відпрацьовували взаємодію гри в захисті та в нападі. Ну й спаринги в нас були між хлопцями, коли ми з Олександром Корнійчуком ділили їх на команди. Хотів би від тренерського штабу подякувати підопічним за професіоналізм. У нас такі заруби були, що не в кожному контрольному матчі побачиш.

Контрольні поєдинки? Багато португальських команд готувалося до Euro Winners Cup, й у них була своя програма підготовки. У нас немає через це розчарування, адже ті ігри, що в нас були між собою, були й цікаві, й емоційні, і дуже швидкісні. Й останні три дні ми проводили такі цікаві спаринги.

Хто з гравців повернувся в Україну? Пашко, Левченко, Щитник, Сабатюк. І ми навіть у такій ситуації вже плануємо тренування в Гідропарку цього тижня — у вівторок/четвер. Будемо залучати до тренувань збірної гравців із розширеного списку. Є Пантелейчук, є Сіренко, є інші хлопці. Усіх найближчих кандидатів у збірну ми запросимо на тренування. І будемо чекати на повернення з Euro Winners Cup основного складу.

Виконавці, які будуть грати на Euro Winners Cup, повернуться десь 20 числа, тож ми два-три тренування проведемо без них. Інші збірники ще зіграють за свої команди найближчими вихідними в чемпіонаті Києва. До того ж у них будуть заняття у своїх клубах. Тож готуємося поки що в Києві, чекаємо на хлопців із Назаре й плануємо вирушити в Польщу 23 числа", - наводить слова Костенка прес-служба АПФУ.

Нагадаємо, на III Європейських іграх у Польщі збірна України зіграє в груповому раунді проти Швейцарії, Італії та Молдови. Європейські ігри проходитимуть у період із 27 червня до 1 липня в польському Тарнові.