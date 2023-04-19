Другое

"Синьо-жовті" закінчили тренувальний збір двома перемогами над Назаре.

Збірна України з пляжного футболу завершила навчально-тренувальний збір у Португалії.

Під час навчально-тренувального збору команда Миколи Костенка та Олександра Корнійчука провела чотири спаринги.

У перших двох матчах українці поступилися Португалії (4:7 та 3:7), а потім двічі обіграли місцевий клуб Назаре (4:2 та 6:5).

В останній грі за "синьо-жовтих" хет-триком відзначився Андрій Пашко, а на рахунку Ярослава Заворотного – дубль. Ще один м'яч забив воротар Олександр Пославський.

ФК Назаре — Україна 5:6

Україна: Неруш, Пославський, І. Борсук, Глуцький, Войток, Щериця, Войтенко, Заворотний, Пашко, Левченко, Зборовський, А. Борсук.