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Турніри з пляжного футболу на Європейських іграх-2023 відбудуться з 27 червня до 1 липня.

У штаб-квартирі BSWW у Барселоні відбулося жеребкування групового етапу чоловічого та жіночого турнірів з пляжного футболу на Європейських іграх-2023. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

На престижний турнір у Польщі кваліфікувалися вісім команд, серед яких була Україна.

Команда Миколи Костенка та Олександра Корнійчука потрапила до групи В, де зіграє зі збірними Швейцарії, Італії та Молдови.

Група А: Польща, Португалія, Іспанія, Азербайджан.

Група В: Швейцарія, Італія, Україна, Молдова.

У жіночий турнір пройшли шість національних команд, зокрема Україна, яка зіграє у групі В проти Іспанії та Італії.

Група А: Польща, Португалія, Чехія.

Група В: Іспанія, Італія, Україна.

На груповому етапі команди зіграють по одному разу з кожним суперником, після чого дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть у півфінали. Невдахи боротимуться за 5-8 місця у чоловіків та за 5-6 місця у жінок.

Нагадаємо, турніри з пляжного футболу відбудуться з 27 червня по 1 липня у польській Тарнові.