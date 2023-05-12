Турніри з пляжного футболу на Європейських іграх-2023 відбудуться з 27 червня до 1 липня.
АПФУ
12 травня 2023, 10:53
У штаб-квартирі BSWW у Барселоні відбулося жеребкування групового етапу чоловічого та жіночого турнірів з пляжного футболу на Європейських іграх-2023. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
На престижний турнір у Польщі кваліфікувалися вісім команд, серед яких була Україна.
Команда Миколи Костенка та Олександра Корнійчука потрапила до групи В, де зіграє зі збірними Швейцарії, Італії та Молдови.
Група А: Польща, Португалія, Іспанія, Азербайджан.
Група В: Швейцарія, Італія, Україна, Молдова.
У жіночий турнір пройшли шість національних команд, зокрема Україна, яка зіграє у групі В проти Іспанії та Італії.
Група А: Польща, Португалія, Чехія.
Група В: Іспанія, Італія, Україна.
На груповому етапі команди зіграють по одному разу з кожним суперником, після чого дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть у півфінали. Невдахи боротимуться за 5-8 місця у чоловіків та за 5-6 місця у жінок.
Нагадаємо, турніри з пляжного футболу відбудуться з 27 червня по 1 липня у польській Тарнові.