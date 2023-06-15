Сьогодні, 15 червня, відбувся товариський матч, у якому збірна Аргентини впевнено обіграла національну команду Австралії з рахунком 2:0.

Перемогу команді Ліонеля Скалоні принесли забиті м'ячі у виконанні Ліонеля Мессі та Хермана Пессельї.

Свій наступний матч збірна Аргентини проведе проти Індонезії 19 червня.

Аргентина — Австралія 2:0
Голи: Мессі, 2, Песселья, 68.

Аргентина: Мартінес — Акунья, Отаменді (Песселья, 46), Ромеро, Моліна — Мак Аллістер (Альварес, 59), Фернандес (Паредес, 74), Де Пауль (Родрігес, 79) — Гонсалес (Гарначо, 74), Ді Марія (Ло Чельсо, 59), Мессі.

Австралія: Раян — Бос, Роулс, Суттар, Еткінсон (Стрейн, 73) — О'Нілл (Женро, 63) — Макларен (Хрустич, 46), Макгрі (Меткаф, 73), Баккус, Лекі (Робертсон, 73) — Дюк (Борелло, 63).

Попередження: Еткінсон.