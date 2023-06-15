Команда Ліонеля Скалоні відправила два м'ячі у ворота австралійців.
Аргентина - Австралія, Getty Images
15 червня 2023, 17:08
Сьогодні, 15 червня, відбувся товариський матч, у якому збірна Аргентини впевнено обіграла національну команду Австралії з рахунком 2:0.
Перемогу команді Ліонеля Скалоні принесли забиті м'ячі у виконанні Ліонеля Мессі та Хермана Пессельї.
Свій наступний матч збірна Аргентини проведе проти Індонезії 19 червня.
Аргентина — Австралія 2:0
Голи: Мессі, 2, Песселья, 68.
Аргентина: Мартінес — Акунья, Отаменді (Песселья, 46), Ромеро, Моліна — Мак Аллістер (Альварес, 59), Фернандес (Паредес, 74), Де Пауль (Родрігес, 79) — Гонсалес (Гарначо, 74), Ді Марія (Ло Чельсо, 59), Мессі.
Австралія: Раян — Бос, Роулс, Суттар, Еткінсон (Стрейн, 73) — О'Нілл (Женро, 63) — Макларен (Хрустич, 46), Макгрі (Меткаф, 73), Баккус, Лекі (Робертсон, 73) — Дюк (Борелло, 63).
Попередження: Еткінсон.