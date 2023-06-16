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Шведський нападник підбив підсумки своєї кар'єри.

Златана Ібрагімович трохи раніше оголосив про завершення кар'єри та зі сльозами на очах попрощався з вболівальниками Мілана.

Шведський нападник підбив підсумки своєї кар'єри та звернувся до свого колишнього агента — Міно Райоли.

"Все почалося з мрії. З мрії, яка перетворила неможливе на можливе. Я народився у Мальме. Виріс в Амстердамі. Став мудрішим у Турині. Я став левом у Барселоні. Виріс у Мілані й знайшов нові перспективи в Парижі. Набрався витримки у Манчестері та повеселився у Лос-Анджелесі. І нарешті, я знайшов спокій на своїй новій батьківщині — в Мілані.

Мене створили ви (вболівальники — прим.ред.). І спадщина, яку я сподіваюся залишити після себе, – це нові Златани, яких я створив. Усі ті, хто має серце лева. Усі ті, хто має в очах палаючий вогонь. Усіх тих, хто щиро розуміє, що неможливого немає. Спасибі за все.

Міно Райола, ми зробили це! Поїздка закінчена. Це була дивовижна подорож. Я сумую за тобою", – написав Ібрагімович у своєму Instagram.

Нагадаємо, раніше Златан заявив, що в нього не може бути наступників, бо він такий один.