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Кореєць може переїхати в Саудівську Аравію.

Представники чемпіонату Саудівської Аравії продовжують працювати над підписанням гравців з топчемпіонатів Європи.

Як повідомляє видання Goal з посиланням на джерела, зокрема ESPN, Аль-Іттіхад готовий заплатити за Сона з Тоттенгема 60 мільйонів євро.

Зазначимо, що раніше клуб підписав Каріма Бензема та знаходиться на завершальній стадії перемовин з Нголо Канте.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Саудівська Аравія планує інвестувати 20 млрд євро у придбання найкращих футболістів світу за наступні два роки.