Другое

31-річний футболіст веде переговори.

Метт Доерті може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, представники футболіста ведуть переговори із саудівцями.

Нагадаємо, що Доерті перейшов до Атлетіко з Тоттенгема у січні цього року. Повідомлялося, що "шпори" розірвали контакт із футболістом, щоб обійти ліміт оренди гравців у закордонні клуби. Після закінчення контракту з Атлетіко наприкінці червня Доерті стане вільним агентом.

Зазначимо, що з моменту переходу до Атлетіко Доерті провів у всіх турнірах 6 матчів.