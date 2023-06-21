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Аравійський клуб підтвердив перехід гравця Челсі.

Досвідчений французький півзахисник Нголо Канте цього сезону переважним чином боровся з наслідками важкої травми підколінного сухожилля, тому пропустив більшу частину матчів лондонського Челсі.

Саме цей фактор у подальшому зробив останній рік 32-річного виконавця за контрактом із "пенсіонерами" дійсно останнім у контексті перебування в розташуванні столичного клубу, тож після завершення кампанії гравець отримав статус вільного агента.

Однак довго в подібній ролі Нголо не мав перебувати, оскільки на нього з черговим божевільним контрактом вийшов аравійський Аль-Іттіхад, запропонувавши переїзд на Близький Схід, із чим півзахисник погодився ще на початку місяця.

Залишалось лише дочекатись на офіційне підтвердження цього трансферу, що й відбулось напередодні вночі.

Зрештою, Канте став гравцем Аль-Іттіхаду з контрактом на 100 млн євро, які буде отримувати впродовж чотирирічного контракту.

Окрім цього, аравійський колектив додатково сплачуватиме гравцю бонуси за права на використання його образу в комерційних контрактах зі спонсорами.

Загалом у складі Челсі Нголо відіграв сім років, провівши 269 матчів, забивши 13 голів та віддавши 16 гольових передач.

Нагадаємо, що раніше склад Аль-Іттіхаду поповним колишній нападник мадридського Реала Карім Бензема.