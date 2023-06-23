Другое

Португалець цікавий саудівському клубу.

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека знаходиться у сфері інтересів Аль-Хіляля. Про це пише Foot Mercato.

За інформацією джерела, саудівський клуб вже звернувся до 50-річного португальського фахівця із пропозицією. Наразі виконуючим обов'язки тренера саудівського клубу є Емільяно Діас.

Нагадаємо, португальський фахівець Паулу Фонсека, відомий українському вболівальнику за досвідом роботи в донецькому Шахтарі, на початку минулого сезону очолив французький Лілль на тлі двох років роботи в італійській Ромі.

Зауважимо, що інтерес до Паулу виявляв Марсель, який досі не може знайти заміну Ігору Тудору.