Другое

Після перемоги над італійцями "синьо-жовтих" чекала поразка.

Збірна України з пляжного футболу поступилася Швейцарії у матчі другого туру групового етапу Європейських ігор у Тарнові.

Перший період закінчився мінімальною перемогою українців, котрі відкрили рахунок на четвертій хвилині зусиллями Івана Глуцького. У другому періоді українці пропустили тричі.

У заключному періоді Борсук скоротив відставання у рахунку, але швейцарці відповіли влучним ударом Деяна Станковича, який оформив дубль.

Нагадаємо, у стартовій грі Україна обіграла Італію (6:5). Вже завтра, 29 червня, "синьо-жовті" зіграють проти Молдови. Початок о 14:00 за київським часом.

Швейцарія — Україна 4:2

Голи: Станкович, 18, 26, Кесслер, 18, Рюттіман, 20 — Глуцький, 4, А. Борсук, 26.

Швейцарія: Кальдас, Кесслер, Вюст, Родрігес, Шранц, Рюттіман, Муну, Ходель, Отт, Станкович, Шпакка, Штайнеманн.

Україна: Неруш, Пославський, Глуцький, Медвідь, Войток, Щериця, Корнійчук, Пашко, Зборовський, А. Борсук, Заворотний, Войтенко.

Попереджений: Войтенко.