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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 29 червня.

Завершилася 491 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду на $890 млн у рамках програми розширеного фінансування.

У Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях пройшли навчання на випадок теракту на ЗАЕС.

Екоактивістка Грета Тунберг відвідала Київ та зустрілася із Володимиром Зеленським.

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс приїхав в Україну з неоголошеним візитом.Він вже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським, відвідав Бучу, Ірпінь та Мощун, а також заявив про підтримку України.

Україна подає до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752.

Батькам вбитих росіянами Микити Ханганова та Тіграна Оганнісяна так і не віддали тіла їхніх дітей. 78% українців мають родичів або друзів, які отримали поранення або загинули через російське вторгнення. На Бердянському напрямку наші Сили оборони просунулись на 1,3 км. На Сході, у напрямку Кліщіївки — на 1,2 км, у напрямку Курдюмівки — 1,5 км. Боротьба триває на флангах міста.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник застосував 6 зенітних керованих ракет С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом доби ворог завдав 23 авіаційних ударів, здійснив близько 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось близько 22 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, це Карповичі і Тимоновичі Чернігівської області та Середина-Буда, Зноб-Новгородське і Юнаківка Сумської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Клислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Роздолівки та Білогорівки. Завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області та Лимана і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 5 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Роздолівка — Донецької.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Бахмута. Завдав авіаційних ударів неподалік Білої Гори та Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед яких Васюківка, Часів Яр та Іванівське на Донеччині.

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли понад 5 населених пунктів, серед яких Степове, Авдіївка та Водяне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також Побєди та Новомихайлівки. У той же час, ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Невельського, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапили Невельське, Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли близько 10 населених пунктів, серед яких Пречистівка, Вугледар, Золота Нива та Благодатне на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Молодіжного та Антонівки Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед яких Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, П’ятихатки, Лобкове, Запоріжжя Запорізької області; Антонівка, Херсон, Дніпровське, Велетенське, Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Україна впливає на силу Європи – це факт. І цьогоріч настав час на основі цього та інших подібних фактів посилити єдність у Європі – зокрема, початком переговорів про членство України в Євросоюзі.

Я вдячний усім, хто працює заради України, українців, хто зберігає та створює нові робочі місця, хто сплачує податки і хто вже готується до нашого відновлення – до масштабної програми трансформації України, яку ми реалізуємо обов’язково після нашої перемоги.

І звичайно, наші воїни, наш захист. Я дякую кожному і кожній, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто зараз у бою, хто сьогодні дав нам найкращу новину – про просування вперед українських позицій. Слава вам, наші герої! Дякую всім у світі, хто нам реально допомагає!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!