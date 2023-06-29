Другое

Колишній наставник "гірників" працюватиме з Кріштіану Роналду.

Головний тренер Ботафого Луїш Каштру незабаром очолить саудівський Ан-Наср, у якому виступає Кріштіану Роналду. Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, 61-річного португальця заманила приваблива пропозиція саудівського клубу як у фінансовому плані, так і в плані його розвитку та ліги.

Зазначається, що сьогодні вночі, 30 червня, о 3:00 за київським часом Ботафого зіграє свій останній матч проти Магальянеса під керівництвом Каштру.

Каштру очолив бразильський клуб минулого сезону, коли Ботафого вибирався із Серії В, а зараз його команда лідирує у чемпіонаті, випереджаючи Греміо на сім очок після 12 турів.

Раніше повідомлялося, що Роналду попросив Ан-Наср призначити колишнього наставника "Шахтаря" на посаду головного тренера.