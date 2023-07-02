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У фіналі турніру українки поступилися іспанкам.

У фіналі Європейських ігор жіноча збірна України з пляжного футболу поступилася Іспанії, посівши друге місце на турнірі.

35 перших хвилин обидві команди провели без забитих м'ячів, а потім обмінялися результативними ударами, зробивши рахунок 1:1. У складі українок голом відзначилася Ганна Шульга, а в іспанок – Джессіка Ігуєрас.

Потім в овертаймі українки знову вийшли вперед зусиллями Юлії Костюк, але на 38 хвилині Мірон зрівняла рахунок.

У підсумку все вирішила серія післяматчевих пенальті, де сильнішою виявилася Іспанія — 5:3.

Іспанія — Україна 2:2 (по пенальті 5:3)

Голи: Ігуєрас, 36, Мірон, 38 — Шульга, 35, Костюк, 37.

Іспанія: Гальєго, Педро, Мірон, Манау, С. Гонсалес, Кр. Гонсалес, Алькаїде, Корбачо, Асенсіо, Кар. Гонсалес, Ігуєрас.

Україна: Терех, Кислова, Тихонова, Дехтяр, Костюк, Випасняк, Кліпаченко, Дубицька, Шульга, Василюк, Бабенко.

Попереджені: Дубицька, Кліпаченко, Шульга.

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з пляжного футболу посіла сьоме місце на Європейських іграх.