Україна

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Львівське", представляє прев'ю поєдинку молодіжного чемпіонату Європи-2023 між збірними Франції та України, який пройде 2 липня та розпочнеться о 22:00.

Сьогодні, 2 липня, відбудеться чвертьфінальний поєдинок молодіжного чемпіонату Європи-2023, у якому збірна України на стадіоні Клуж-Арена у Клуж-Напоці гратиме проти однолітків із Франції.

Команда Руслана Ротаня без поразок пройшла груповий етап у доволі складному квартеті, проте в плей-оф уже на першому кроці на її долю випав один із фаворитів турніру.

ФРАНЦІЯ U-21 — УКРАЇНА U-21

НЕДІЛЯ, 2 ЛИПНЯ, 22:00. КЛУЖ-АРЕНА, КЛУЖ-НАПОКА. ЖОАУ ПЕДРУ ПІНЬЄЙРУ — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — СУСПІЛЬНЕ

Надзвичайно вдало виступила молодіжна збірна України під час за матчів у рамках квартету, після чого щодо неї можна було почути виключно компліментарну лексику стосовно продемонстрованого футболу. Проте в кожного турніру все одно є власні фаворити, а є ще кілька команд, які неначе Боги Олімпу дивляться на всю цю боротьбу дещо зверхньо через власну могутність.

У контексті молодіжного Євро-2023 серед юнаків віком до 21 року на момент початку кваліфікації таких команд налічується дві — Англія та Франція, виступ яких на груповому етапі викликав виключно захоплення. На жаль, уже на першому кроці сітки плей-оф нам не пощастило, і в підсумку ми гратимемо проти "Les Bleus", які не побачили спротиву в квартеті D з Італією, Норвегією та Швейцарією в складі.

Дійшло навіть до того, що підопічних Сільвена Ріполя довелось умовно виокремити за дужки під час з’ясування остаточних місць у турнірній таблиці для решти трьох колективів — така в них була перевага над суперниками. За три матчі французи відвантажили опонентам сім м’ячів, тоді як пропустили лише двічі (від Італії та Швейцарії), що також не дає нам приводів для оптимізму.

До певної міри непристойним козирем "Les Bleus" на цьому турнірі є склад, у якому ледь не кожен виконавець — потенційне чи вже гучне ім’я на світовій арені. У нас, звісно, теж такі наявні, проте досвід виступів у п’ятірці провідних чемпіонатів Старого Світу має все ж таки не кожен підопічний Руслана Ротаня. Із іншого боку, колективом "синьо-жовті", усе ж таки виглядають більш сталим, тоді як у суперників є справжні зірки накшталт Кефрена Тюрама, Раяна Шеркі чи Аміна Гуїрі, які й роблять справжнє шоу на футбольному полі.

Україна тим часом грала в групі з Іспанією, Хорватією та Румунією — теж нічогенька добірка команд із цікавими виконавцями, але в підсумку ми все ж таки стали другими, хоча й резервний склад "Фурії Рохи" могли теоретично дотиснути до більш вигідного для нас результату в останньому турі (2:2). Окрім цього, українці забили ще двічі у ворота "картатих" та одного разу — у ворота одного з пари господарів турніру, і при цьому жодного разу не пропустили.

Звісно, це говоритиме тільки нам на користь, бо суперники вже дуже ретельно вивчають гру, яку намагається поставити Руслан Ротань. Чи є проблемні місця в нашої команди? Звісно, що є. До них належить як утрати концентрації в захисті в непотрібний момент, так і проблеми з перетином центру поля, як це було в матчі проти Хорватії на старті. Чи знає про це Ріполь? Питання, яке не потребує відповіді. А ось за нашою реакцією було б цікаво поспостерігати.

У цьому плані гра проти Іспанії була малоінформативною — обидві команди зазнали ротації, так що фактично приховали власні наміри стосовно чвертьфіналу. Єдине, що лякає, так це досвід гри проти Франції на початку кваліфікації саме до цього турніру. Тоді суперники грали з багатьма виконавцями, які вийдуть на поле з перших хвилин у прийдешній грі, а ми тоді влетіли 0:5 без особливого натяку на боротьбу. Цей досвід теж потрібно використати з вигодою для нас.

Щодо кадрової ситуації, то в нас у підвішеному стані досі перебуває Михайло Мудрик, проте, коли ще дебютувати на турнірі, як не зараз? У нападника Владислава Ваната тим часом триває дискваліфікація. У суперників під питанням Куадіо Коне, який самостійно не зміг залишити поле ще на самому початку гри проти Швейцарії.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПОТОЧНА ФОРМА КОМАНД

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди зіграли між собою 9 матчів, із яких Україна виграла лише один, тоді як Україна — один, у відборі на Євро-2017 (1:0), нічию зафіксовано п’ять разів. Статистика забитих м'ячів рівна — 19:9. Останній раз команди зустрічались рік тому під час кваліфікації на цей турнір (3:3), коли голами відзначались Владислав Ванат, Артем Бондаренко, Бенуа Бадьяшиль (у власні ворота), Маттіс Аблен, Кефрен Тюрам та Амін Гуїрі.