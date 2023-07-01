Команда у вирішальному матчі переграла господаря турніру.
Збірна України з пляжного футболу, фото АПФУ
01 липня 2023, 15:20
Збірна України з пляжного футболу сьогодні у матчі за сьоме місце на III Європейських іграх у Тарнові зустрічалася із господарем — Польщею.
Перший та другий періоди зустрічі не порадували забитими голам. У третьому ж українці спочатку двічі пропустили, проте показали характер та вирвали переможний результат.
Польща — Україна 2:3
Голи: Кіклаїш (26), Зьобер (29) — Глуцький (29), Войток (35, 36).
Польща: Марциняк, Кароляк, Петрасяк, Бістула, Гас, Вітковський, Кіклаїш, Баран, Клопец, Зьобер, Єсьоновський, Брохоцький.
Україна: Неруш, Пославський, Глуцький, Медвідь, Войток, Щериця, Корнійчук, Пашко, Зборовський, А. Борсук, Заворотний, Войтенко.
Попереджені: Баран (12) — А. Борсук (1).
Зазначимо, що раніше підопічні Миколи Костенка й Олександра Корнійчука у вчорашньому півфіналі за 5—8 місця поступилися у додатковий час Азербайджану (6:7).