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Команда у вирішальному матчі переграла господаря турніру.

Збірна України з пляжного футболу сьогодні у матчі за сьоме місце на III Європейських іграх у Тарнові зустрічалася із господарем — Польщею.

Перший та другий періоди зустрічі не порадували забитими голам. У третьому ж українці спочатку двічі пропустили, проте показали характер та вирвали переможний результат.

Польща — Україна 2:3

Голи: Кіклаїш (26), Зьобер (29) — Глуцький (29), Войток (35, 36).

Польща: Марциняк, Кароляк, Петрасяк, Бістула, Гас, Вітковський, Кіклаїш, Баран, Клопец, Зьобер, Єсьоновський, Брохоцький.

Україна: Неруш, Пославський, Глуцький, Медвідь, Войток, Щериця, Корнійчук, Пашко, Зборовський, А. Борсук, Заворотний, Войтенко.

Попереджені: Баран (12) — А. Борсук (1).

Зазначимо, що раніше підопічні Миколи Костенка й Олександра Корнійчука у вчорашньому півфіналі за 5—8 місця поступилися у додатковий час Азербайджану (6:7).