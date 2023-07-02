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Окрім Ліонеля Мессі, до клубу МЛС можуть приєднатися інші відомі гравці.

Однією з найгучніших новин цього літнього трансферного вікна став перехід на правах вільного агента зіркового нападника Ліонеля Мессі з Парі Сен-Жермен до Інтер Маямі, який є представником головного американсько-канадського футбольного дивізіону.

Президент клубу з Флориди Хорхе Мас розповів про те, які ще дії його команда планує на трансферному ринку цього літа.

"Прийдуть ще два-три гравці. Ми розмовляли з Хорді Альбою. Також у Луїса Суареса є контракт з Греміо і пункт про викуп, проте я не знаю, чи станеться саме це чи ні", – цитує слова функціонера Інтер Маямі журналіст Фабріціо Романо з посиланням на El Pais.

Нагадаємо, що за Інтер Маямі виступає центральний захисник збірної України Сергій Кривцов. Раніше 32-річний українець поділився враженнями від того, що Ліонель Мессі незабаром стане його одноклубником.