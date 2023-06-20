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Український захисник висловився про те, що аргентинська суперзірка цього літа стане його одноклубником.

Напередодні зірковий нападник Ліонель Мессі підтвердив інформацію про те, що після завершення свого контракту з Парі Сен-Жерменом він продовжить кар'єру в Інтер Маямі, який виступає в американсько-канадській МЛС.

Центральний захисник збірної України та Інтер Маямі Сергій Кривцов поділився враженнями від того, що один з кращих футболістів в історії стане його одноклубником.

"Перехід Мессі? Всі дуже раділи. Якщо це не найвидатніший, то один з найвидатніших футболістів. Пограти з таким талантом — велика нагорода. Дуже багато від друзів та знайомих замовлень [щодо футболок з Мессі], кредиту не вистачить. Він ще не приїхав", — цитує слова Сергія Кривцова Суспільне Спорт.

Нагадаємо, раніше стала відома зарплата Кривцова в Інтер Маямі. 32-річний українець заробляє скромні 555 500 доларів на рік. З бонусами сума може зрости до 614 500 доларів за сезон.