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Підопічні Миколи Костенка й Олександра Корнійчука стартували в європейській кваліфікації чемпіонату світу.

Збірна України з пляжного футболу у стартовому матчі відбіркового етапу ЧС-2024 в Баку обіграла Іспанію з рахунком 4:3 за підсумками додаткового часу.

Вже до четвертої хвилини зустрічі команда Миколи Костенка та Олександра Корнійчука вела у рахунку 2:0 зусиллями Андрія Неруша та автогола у виконанні Гуїсадо.

Однак до кінця 12-хвилинки іспанці не лише зрівняли рахунок, а й вийшли вперед. Дубль оформив Давід, а ще один м'яч забив Дона.

У другому періоді "синьо-жовті" зрівняли рахунок завдяки голу Максима Войтока, а у третьому забитих м'ячів не було.

У результаті матч перейшов у додатковий час, де Войток оформив дубль та приніс перемогу збірній України.

Іспанія — Україна 3:4 (після д.ч.)

Голи: Давід, 5, 11, Дона, 12 — Гуїсадо, 2 (автогол), Неруш, 4, Войток, 18, 37.

Іспанія: Карлос, Дона, Батіс, Олівер, Куман, Ріго, Антоніо, Гуїсадо, Мехіяс, Давід, Арьяс, Домінго, Чікі, Педро.

Україна: Неруш, Пославський, Войток, Щериця, Корнійчук, Пашко, Зборовський, А. Борсук, Заворотний, Войтенко, Левченко, Щитник.

Попереджені: Гуїсадо, Куман, Чікі — Заворотний.

В іншому матчі групи Польща обіграла Литву з рахунком 3:1.

Свій наступний матч Україна проведе проти Польщі. Гра відбудеться завтра, 6 липня, о 13:45 за київським часом.