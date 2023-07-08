Керманич Атлетіко може отримувати ще більше коштів за свою роботу.
Дієго Сімеоне, Getty Images
08 липня 2023, 08:40
Результати виступів мадридського Атлетіко впродовж поточного сезону навряд чи додавали впевненості вболівальникам команди, тому нікого не здивували новини щодо головного тренера команди Дієго Сімеоне, який у певний момент міг завершити свій майже 12-річний період перебування в складі "матрацників".
Однак керівництво клубу надало належний кредит довіри аргентинському керманичу, тож той продовжив працювати з колективом та в підсумку посів третю сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги.
У той самий час, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, 53-річний фахівець напередодні отримав пропозицію від Аль-Ахлі із Саудівської Аравії, яка полягала в дворічному контракті із зарплатнею в 40 млн євро на рік, що теоретично залишило б Сімоне найбільш високооплачуваним головним тренером у футбольному світі.
Нагадаємо, що раніше подібні умови пропонувались нападнику Атлетіко Альваро Мораті.