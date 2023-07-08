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Керманич Атлетіко може отримувати ще більше коштів за свою роботу.

Результати виступів мадридського Атлетіко впродовж поточного сезону навряд чи додавали впевненості вболівальникам команди, тому нікого не здивували новини щодо головного тренера команди Дієго Сімеоне, який у певний момент міг завершити свій майже 12-річний період перебування в складі "матрацників".

Однак керівництво клубу надало належний кредит довіри аргентинському керманичу, тож той продовжив працювати з колективом та в підсумку посів третю сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги.

У той самий час, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, 53-річний фахівець напередодні отримав пропозицію від Аль-Ахлі із Саудівської Аравії, яка полягала в дворічному контракті із зарплатнею в 40 млн євро на рік, що теоретично залишило б Сімоне найбільш високооплачуваним головним тренером у футбольному світі.

Нагадаємо, що раніше подібні умови пропонувались нападнику Атлетіко Альваро Мораті.