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У боротьбі за вихід на ЧС-2024 "синьо-жовті" зіграють проти Молдови.

У заключному матчі групового етапу відбору ЧС-2024 збірна України з пляжного футболу здобула перемогу над Литвою (4:1).

Вже на перших секундах матчу Андрій Пашко відкрив рахунок, а через три хвилини Ярослав Заворотний подвоїв перевагу у рахунку. Литовці відповіли точним ударом Паулюса Гедрайтіса.

У другій 12-хвилинці Олег Зборовський та Андрій Борсук зміцнили перевагу для українців, а у третій команди не забивали.

До цієї зустрічі Україна обіграла Іспанію (4:3 ОТ) та Польщу (3:2). Таким чином, підопічні Миколи Костенка та Олександра Корнійчука посіли перше місце у групі і тепер у матчі за вихід на ЧС-2024 зіграють проти Молдови, яка посіла друге місце у групі А. Матч відбудеться у неділю, 9 липня, о 17:45 за київським часом.

Україна — Литва 4:1

Голи: Пашко, 1, Заворотний, 4, Зборовський, 16, А. Борсук, 18 — П. Гедрайтіс, 6.

Україна: Неруш, Пославський, Войток, Щериця, Корнійчук, Пашко, Зборовський, А. Борсук, Заворотний, Войтенко, Левченко, Щитник.

Литва: Драсутіс, Петраускас, В. Гедрайтіс, Бартошевич, Лебедєвас, Навіцкас, Граціунас, Лебедєв, Новічков, П. Гедрайтіс, Макутуновічус, Плітнікас.