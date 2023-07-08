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Турецький клуб вляпався у ганебну ситуацію.

Команди поступово розпочинають підготовку до наступного сезону. Турецький Фенербахче вирішив відзначитись зі знаком "мінус".

Представник Суперлігу Туреччини відправився на товариський турнір на росію, де зіграє проти зеніта.

Раніше стамбульці підписали угоду про дворічний обмін футболістами і розвиток інших проектів з пітерським колективом.

Примітно, що у складі турецької команди на гру відправився нападник Едін Джеко, який минулого року відмовлявся грати проти збірної країни-терористки. Що саме змінилось для боснійця — залишається питанням.

Зазначимо, що окрім Фенербахче участь у "турнірі" беруть сербська Црвена Звезда та азербайджанський Нефтчі.

Реакція футбольних організацій, зокрема, УЄФА залишається невідомою. Тут треба бути уважними, аби еліта "провідних чемпіонатів" знов не спробувала створити Суперлігу.