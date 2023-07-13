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Український хавбек продовжить кар'єру в Казахстані.

Опорний півзахисник Євген Макаренко залишив угорський Фехервар на правах вільного агента цього літа, а зараз у статусі вільного агента визначився зі своїм новим клубом.

32-річний ексгравець збірної України приєднався до Ордабаси з чемпіонату Казахстану, проте термін угоди між українцем та його новою командою не відзначається.

У минулому сезоні Макаренко провів 23 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив два голи та віддав чотири асисти.

Нагадаємо, раніше до Ордабаси приєднався український форвард Артем Бєсєдін.