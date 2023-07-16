Український хавбек продовжить кар'єру у Казахстані.
Іван Брікнер, ФК Жетису
16 липня 2023, 12:56
Колишній півзахисник Руху та Львова Іван Брікнер став гравцем Жетису, повідомляє прес-служба казахстанського клубу.
Деталі угоди із 30-річним українцем не розголошуються.
Таким чином, Брікнер повертається до Жетису після того, як у лютому цього року перейшов до Окжетпесу, де провів 12 матчів та забив два м'ячі.
Зазначимо, що до кар'єри в Казахстані Брікнер виступав за Суми, Рух, Львів та Олімпік.
Наразі Жетису набрав 16 очок після 14 ігор та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Казахстану.