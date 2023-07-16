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Український хавбек продовжить кар'єру у Казахстані.

Колишній півзахисник Руху та Львова Іван Брікнер став гравцем Жетису, повідомляє прес-служба казахстанського клубу.

Деталі угоди із 30-річним українцем не розголошуються.

Таким чином, Брікнер повертається до Жетису після того, як у лютому цього року перейшов до Окжетпесу, де провів 12 матчів та забив два м'ячі.

Зазначимо, що до кар'єри в Казахстані Брікнер виступав за Суми, Рух, Львів та Олімпік.

Наразі Жетису набрав 16 очок після 14 ігор та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Казахстану.