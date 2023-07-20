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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 19 липня.

Завершилася 511 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

"ЄС планує створити спеціальний фонд для української армії на €20 мільярдів", — Politico. "Пропозиція не передбачає прямих платежів Україні. Натомість Брюссель допоможе іншим країнам покрити власні витрати на закупівлю і передачу зброї Україні та навчання її військових".

"Іспанія відправила морем останні 4 танки Leopard 2, які ще не були доставлені", — міністерство оборони країни.

Зеленський підписав Закон № 8169, який удосконалює положення "Про військовий обов’язок і військову службу" в частині порядку виконання громадянами військового обов’язку та проходження ними військової служби та служби у військовому резерві. Серед іншого, тепер військовослужбовці, які під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців можуть бути звільнені в запас.

Зеленський у Києві зустрівся з прем'єром Ірландії Лео Варадкаром — сторони провели важливі переговори щодо безпеки, політичної взаємодії, справедливості для України та економічної взаємодії.

"Окупанти планують чергові провокації на ЗАЕС із застосуванням важкого озброєння", — ГУР.

"З 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів", — йдеться в повідомленні міноборони рф. У відомстві додають, що прапори країн, під якими йтимуть судна, будуть вважатися залученими до війни.

"Ми в декількох країнах паралельно будемо вчити пілотів та інженерів-техніків. Паралельно ми тут, в Україні, будемо робити своє домашнє завдання, ми оцінимо спроможності наших аеродромів, де F-16 будуть використовуватись і зробимо інфраструктуру для них", — сказав міністр оборони Олексій Резніков.

"США виділяють новий пакет військової допомоги Україні на $1,3 млрд доларів", — Пентагон. У пакет увійдуть: чотири ЗРК NASAMS та боєприпаси; 152-мм артилерійські снаряди; устаткування для розмінування; протитанкові ракети TOW; безпілотники Phoenix Ghost та Switchblade; високоточні авіаційні боєприпаси; засоби виявлення БПЛА та засобів радіоелектронної боротьби; 150 бензовозів; 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки; 50 тактичних машин для евакуації техніки; обладнання для охорони портів та гаваней та тактичні захищені системи зв'язку.

"Польща може передати ЗСУ ще 20 винищувачів МіГ-29", - посол України в Польщі Василь Зварич. "Поки що передано 10 МіГ-29, але не виключено, що Польща передасть решту – близько 20 літаків, які в них ще залишаються на озброєнні".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби російські окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 16 крилатих ракет морського базування “Калібр”, 8 крилатих ракет Х-22, 6 крилатих ракет “Онікс”, 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 32 ударних БпЛА типу “Shahed”.

За результатами бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 13 крилатих ракет “Калібр”, 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних БпЛА типу “Shahed”.

Крім того, ворог завдав 66 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Гірськ, Єліне, Леонівка, Чернігівської області; Середина-Буда, Бачівськ Сумської області та Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав ракетного та авіаційного ударів в районі міста Авдіївка. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Ласточкине, Авдіївка, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, під вогонь потрапили Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Лобкове Запорізької області; Дудчани, Козацьке, Львове, Іванівка, Антонівка, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Противник продовжує переобладнувати об’єкти цивільної інфраструктури тимчасово захоплених територій України під власні потреби. Так, в будинку культури Каланчацької селищної ради Херсонської області, окупанти облаштували військовий шпиталь, де наразі на лікуванні з пораненнями різного ступеню важкості та на реабілітації перебувають понад 50 російських загарбників.

Авіація сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу. Також, нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Протягом усього дня максимум уваги – ліквідації наслідків удару російських терористів по Одесі, по громадах в області, по Чорноморську… по наших портах… Це була чи не найбільша за весь час повномасштабної війни спроба росії завдати болю Одесі. Дякувати ППО, всім нашим захисникам неба, наслідки цього удару – все ж менші, ніж могли би бути… Із кожним таким ударом ми звертаємось до партнерів знов і знов – повітряний щит України потребує посилення.

Цей удар терористів доводить, що їхня мішень – не лише Україна, не лише життя наших людей… У портах, які були атаковані сьогодні, зберігалося близько мільйона тонн продовольства… Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни-споживачі в Африці, в Азії… У портовому терміналі, який постраждав цієї ночі найбільше від російського терору, – зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалась для відправки в Китай… Тобто всіх це зачіпає – російський терор. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні росії до відповідальності за терор".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!