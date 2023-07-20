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Клуб хоче підписати гравця з представника міста Турин.

SportItalia припускає, що РБ Зальцбург наближається до угоди за 4 мільйони євро щодо нового таланту Ювентуса Ніколо Турко.

Форвард-підліток був частиною команди "Скуадра адзурріні", яка виграла чемпіонат Європи серед юнаків до 19 років, граючи роль дублера під керівництвом Альберто Болліні.

Спочатку Турко був в Дженоа, а потім у 2018 році у віці 14 років переїхав до Ювентуса. За попередні п’ять років він піднявся в ієрархії у Турині і тепер є частиною команди NextGen.

У минулому сезоні Турко забив 13 голів і віддав вісім асистів у 36 матчах за команду Ювентус Прімавера.