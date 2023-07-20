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Одна з країн-господарок турніру шокувала явних фавориток пари.

Жіночий чемпіонат світу-2023, що проходить у Новій Зеландії та Австралії, розпочався з матчу збірної першої з господарок турніру проти Норвегії.

Явними фаворитами пари, як і всього квартету за участі Швейцарії та Філіппін, були представниці європейського футболу, однак уже в першому таймі вони були змушені зіштовхнутись із потужним опором суперниць, тож у підсумку жодна з команд навіть не наблизилась до ударів у площину воріт.

Однак друга половина гри розпочалась із несподіваного голу Ганни Вілкінсон, яка не тільки наблизила свою країну до історичної першої перемоги на мундіалях за 16 матчів, а й забила на третьому для себе чемпіонаті світу (2011, 2015).

Після цього норвежки так і не змогли прийти до тями й були близькі до другого пропущеного м’яча, але голкіперка Мікальсен не пустила під поперечину один із наступних ударів суперниць, а під завісу матчу її володіння від пенальті у виконанні Рії Персіваль врятував той самий верхній каркас воріт.

Нова Зеландія — Норвегія 1:0

Гол: Вілкінсон, 48

На 90 хвилині Ріа Персіваль (Нова Зеландія) не забила пенальті (поперечина).

Нова Зеландія: Ессон — Ботт, Стотт (Бандж, 70), Боуен, Райлі — Гассетт, Персіваль, Стайнемец — Райлі, Вілкінсон (Сатчелл, 86), Генд (Ренні, 90+4).

Норвегія: Мікальсен — Б’єльде (Сонстевольд, 90+3), М’єльде, Гарвікен, Т. Гансен — Енген, Леонардсен-Манум (Бое Ріса, 74), Райтен — К. Гансен, Гегерберг, Блакстад (Гааві, 56).

Попередження: Хааві, 85.