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У камерунця можуть бути проблеми на батьківщині.

Президент Камерунської футбольної федерації Самюель Ето'О підозрюється в організації договірних матчів, повідомляє Sportmediaset.

За інформацією джерела, у соціальних мережах з'явився аудіозапис розмови Ето'О з президентом клубу Вікторія Юнайтед.

"Клуб має піднятися до першого дивізіону. Це наша мета, в цьому зацікавлена Федерація. Нас четверо: я, ти і ще двоє людей. Вікторія Юнайтед підніметься в класі", — сказав Ето'О на записі.

Швидше за все, розмова відбулася ще в січні, проте витік стався лише зараз. Тоді ще клуб виступав у другому дивізіоні чемпіонату Камеруну. За кілька місяців Вікторія Юнайтед вийшла в елітний дивізіон.

Однак Ето'О спростовує інформацію про причастя до організації договірних матчів:

"Я зателефонував президенту Асоціації арбітрів і сказав йому: "Обережно! Цей джентльмен вкладає багато грошей у футбол, ми не можемо дозволити суддям "вбивати" людину, яка хоче лише того, щоб його команда була однією з найкращих у чемпіонаті", — сказав Самюель.

Нагадаємо, що за свою кар'єру Ето'О встиг пограти за Реал, Барселону, Інтер, Челсі, Евертон, анжи та інші команди.