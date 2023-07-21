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Український захисник не буде виступати за Андерлехт.

Лівий захисник Богдан Михайліченко може перебратись в чемпіонат Хорватії, де в його підписанні зацікавлене Динамо З.

Як повідомляє видання lesoir.be, український футболіст не буде виступати за Андерлехт, а трансфер в Хорватії відбудеться на постійній основі.

Минулого сезону Михайліченко провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше Шахтар мав можливість викупити футболіста після сезону на правах оренди, проте не став цього робити.