Український захисник не буде виступати за Андерлехт.
Богдан Михайліченко, фото Шахтар
21 липня 2023, 20:55
Лівий захисник Богдан Михайліченко може перебратись в чемпіонат Хорватії, де в його підписанні зацікавлене Динамо З.
Як повідомляє видання lesoir.be, український футболіст не буде виступати за Андерлехт, а трансфер в Хорватії відбудеться на постійній основі.
Минулого сезону Михайліченко провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав п'ять результативних передач.
Нагадаємо, раніше Шахтар мав можливість викупити футболіста після сезону на правах оренди, проте не став цього робити.