Україна

26-річний українець повернеться до бельгійського клубу.

Захисник донецького Шахтаря Богдан Михайліченко повернеться до бельгійського Андерлехта. Про це повідомляє Voetbal Nieuws.

За інформацією джерела, два місяці тому питання про викуп орендованого футболіста здавалося вирішеним на користь "гірників", але зараз ситуація суттєво змінилася.

Наступного тижня 26-річний українець має повернутися до розташування бельгійського клубу.

Також зазначається, що не виключено, що Шахтар спробує домовитися з Андерлехтом про меншу суму викупу футболіста.

Минулого сезону Михайліченко провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Шахтар попрощався із головним тренером Ігорем Йовічевічем.