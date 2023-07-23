Бельгійська команда зненацька підвищила цінник на українського футболіста.
Богдан Михайліченко, ФК Шахтар
23 липня 2023, 13:33
Український захисник Богдан Михайліченко може залишитись у бельгійському Андерлехті, повідомляє Voetbal Nieuws.
За інформацією джерела, у послугах 26-річного українця було зацікавлене загребське Динамо та сторони вже вели переговори щодо можливого трансферу.
Проте джерело, посилаючись на хорватські ЗМІ, зазначає, що керівництво Андерлехта в останній момент підвищило цінник на українця, хоча раніше клуби вже домовилися про суму 800 тисяч євро.
Зазначається, що попри те, що Богдан вже пройшов медогляд у Хорватії і був на матчі проти Хайдука, трансфер опинився під загрозою зриву.
Минулого сезону Михайліченко виступав за Шахтар на правах оренди — на його рахунку 25 матчів, два забиті м'ячі та три асисти.