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Бельгійська команда зненацька підвищила цінник на українського футболіста.

Український захисник Богдан Михайліченко може залишитись у бельгійському Андерлехті, повідомляє Voetbal Nieuws.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного українця було зацікавлене загребське Динамо та сторони вже вели переговори щодо можливого трансферу.

Проте джерело, посилаючись на хорватські ЗМІ, зазначає, що керівництво Андерлехта в останній момент підвищило цінник на українця, хоча раніше клуби вже домовилися про суму 800 тисяч євро.

Зазначається, що попри те, що Богдан вже пройшов медогляд у Хорватії і був на матчі проти Хайдука, трансфер опинився під загрозою зриву.

Минулого сезону Михайліченко виступав за Шахтар на правах оренди — на його рахунку 25 матчів, два забиті м'ячі та три асисти.