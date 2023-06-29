Україна

До численної команди зірок футболу та шоу-бізнесу приєдналися нові персонажі.

Стали відомі імена чергових учасників благодійного матчу Game4Ukraine на підтримку України.

Черговими учасниками виставкового матчу стануть колишні зірки Мілана — бразилець Сержіньо та італієць Массімо Оддо, а також відомий грузин Шота Арвеладзе, який виступав за Аякс та Рейнджерс.

Крім них у матчі візьмуть участь українські зірки – Олег Лужний, Євген Левченко та Євген Коноплянка.

Нагадаємо, матч Game4Ukraine відбудеться 5 серпня у Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж.

Раніше стали відомі інші зірки, які підтримають український народ у війні проти країни-терориста росії.