До численної команди зірок футболу та шоу-бізнесу приєдналися нові персонажі.
ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА У КРАКОВІЇ / ФОТО - CRACOVIA.PL
29 червня 2023, 18:55
Стали відомі імена чергових учасників благодійного матчу Game4Ukraine на підтримку України.
Черговими учасниками виставкового матчу стануть колишні зірки Мілана — бразилець Сержіньо та італієць Массімо Оддо, а також відомий грузин Шота Арвеладзе, який виступав за Аякс та Рейнджерс.
Крім них у матчі візьмуть участь українські зірки – Олег Лужний, Євген Левченко та Євген Коноплянка.
Нагадаємо, матч Game4Ukraine відбудеться 5 серпня у Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж.
Раніше стали відомі інші зірки, які підтримають український народ у війні проти країни-терориста росії.