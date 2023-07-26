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Трансфер близький до завершення.

Сенегальський нападник Садіо Мане влітку минулого року вирішив спробувати новий досвід у власній професійній кар’єрі та перейшов за 32 млн євро з англійського Ліверпуля до мюнхенської Баварії.

Однак виступи в новому колективі в 31-річного виконавця так і не вийшли вдалими, а в підсумку він у негативному контексті відзначився участю в бійці на тренуванні проти Лероя Сане.

Сукупність цих факторів мала вплив на бажання сторін у подальшому мати спільні інтереси, тож під час поточного трансферного вікна Баварія не оминала можливості розглядати пропозиції від інших клубів щодо свого гравця.

Певна річ, що за таких умов грошовиті клуби з Саудівської Аравії почувають себе поза конкуренцією, виконуючи всі забаганки партнерів за перемовинами щодо фінансових питань.

Баварія захотіла отримати 32 млн євро назад за свого гравця — вона їх і отримає, тоді як Садіо запропонували трирічну угоду із зарплатнею в 25 млн євро на рік, із чим сенегалець у підсумку радо погодився.

За останній сезон Мане забив 12 голів та віддав шість гольових передач у 38 матчах.